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В Одеській області 37 людей отруїлися шаурмою

У селі Авангард Одеської області 37 отруїлися шаурмою і опинилися в лікарні.

В Одеській області 37 людей отруїлися шаурмою

Масове отруєння шаурмою сталося в селі Авангард Одеської області. 37 осіб були госпіталізовані в лікарні з симптомами отруєнь.

– Спочатку дев’ять осіб, потім 21, в результаті, всього 37 осіб були госпіталізовані – у всіх симптоми гастроентероколіту, – зазначила співробітник Держпродспоживслужби в Одеській області Лідія Степанова.

З’ясувалося, що всі постраждалі купували шаурму на вулиці Торговій.

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Спроба перевірити місце громадського харчування не вдалася, оскільки працівники закрили точку.

Прибулі на місце співробітники поліції змогли зайти на об’єкт. В ході перевірки були виявлені численні порушення.

Нагадаємо, 20 серпня в Бердянську 19 осіб госпіталізували через отруєння морепродуктами.

Джерело: Думская

Фото: Dreamstime

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