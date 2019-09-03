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Факты / Происшествия

В Киеве студенты отравились шаурмой – семеро в больнице

В Киеве семерых студентов госпитализировали с острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы.

В Киеве студенты отравились шаурмой – семеро в больнице

В Киеве семеро студентов попали в больницу после употребления шаурмы.

– В течение последнего часа из службы 103 правоохранители начали получать информацию о госпитализации с острой кишечной инфекцией в больничные заведения студентов одного из вузов. Молодые люди объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской, – рассказали в полиции.

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На место происшествия направляли следственно-оперативную группу.

Ранее Факты ICTV писали, что в Бердянске 19 человек госпитализировали из-за отравления морепродуктами.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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