В Киеве семерых студентов госпитализировали с острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы.
В Киеве семеро студентов попали в больницу после употребления шаурмы.
– В течение последнего часа из службы 103 правоохранители начали получать информацию о госпитализации с острой кишечной инфекцией в больничные заведения студентов одного из вузов. Молодые люди объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской, – рассказали в полиции.
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На место происшествия направляли следственно-оперативную группу.
Ранее Факты ICTV писали, что в Бердянске 19 человек госпитализировали из-за отравления морепродуктами.
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