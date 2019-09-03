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Факти / Надзвичайні події

У Києві студенти отруїлися шаурмою – семеро в лікарні

У Києві сімох студентів госпіталізували з гострою кишковою інфекцією після вживання шаурми.

У Києві студенти отруїлися шаурмою – семеро в лікарні

У Києві семеро студентів потрапили до лікарні після вживання шаурми.

– Протягом останньої години зі служби 103 правоохоронці почали отримувати інформацію про госпіталізацію з гострою кишковою інфекцією до лікарняних закладів студентів одного з вузів. Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму в кіоску на вулиці Борщагівській, розповіли в поліції.

Читайте: Продукти, які найчастіше стають причиною отруєнь

На місце події направляли слідчооперативну групу.

Раніше Факти ICTV писали, що у Бердянську 19 людей госпіталізували через отруєння морепродуктами.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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