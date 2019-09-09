8 сентября в Днепре мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою собаку на глазах детей.

В Днепре пьяный мужчина избил и ударил ножом свою собаку на глазах детей.

Очевидцы сразу обратились в полицию.

Правоохранители задержали 46-летнего местного жителя за издевательство над животным. Его доставили в отделение и допросили.

Читайте: Загрызла насмерть. Парень натравил собаку на свою девушку во время свидания

Свой поступок он объясняет тем, что собака ему надоела.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Также на мужчину составили административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в марте в Херсонской области у мужчины конфисковали овчарку за выгул без намордника.