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Избил и ударил ножом: в Днепре мужчина на глазах у детей издевался над собакой

8 сентября в Днепре мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою собаку на глазах  детей.

собака

В Днепре пьяный мужчина избил и ударил ножом свою собаку на глазах  детей.

Очевидцы сразу обратились в полицию.

Правоохранители задержали 46-летнего местного жителя за издевательство над животным. Его доставили в отделение и допросили.

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Свой поступок он объясняет тем, что собака ему надоела.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Также на мужчину составили административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в марте в Херсонской области у мужчины конфисковали овчарку за выгул без намордника.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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