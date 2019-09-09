8 вересня у Дніпрі чоловік у стані алкогольного сп’яніння побив свою собаку на очах у дітей.

У Дніпрі п’яний чоловік побив і вдарив ножем свого собаку на очах у дітей.

Очевидці відразу звернулися в поліцію.

Правоохоронці затримали 46-річного місцевого жителя за знущання над твариною. Його доставили у відділення і допитали.

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Свій вчинок він пояснює тим, що собака йому набридла.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Також на чоловіка склали адміністративний протокол за перебування в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, в березні в Херсонській області у чоловіка конфіскували вівчарку за вигул без намордника.