8 вересня у Дніпрі чоловік у стані алкогольного сп’яніння побив свою собаку на очах у дітей.
У Дніпрі п’яний чоловік побив і вдарив ножем свого собаку на очах у дітей.
Очевидці відразу звернулися в поліцію.
Правоохоронці затримали 46-річного місцевого жителя за знущання над твариною. Його доставили у відділення і допитали.
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Свій вчинок він пояснює тим, що собака йому набридла.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Також на чоловіка склали адміністративний протокол за перебування в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння.
Нагадаємо, в березні в Херсонській області у чоловіка конфіскували вівчарку за вигул без намордника.