В селе Любимовка Вышгородского района Киевской области из-за сожжения травы сгорели три дома и пять автомобилей.

В Киевской области 42-летний местный житель проигнорировал многочисленные предостережения и запреты и сжигал траву на своем участке. Огонь быстро перекинулся к соседям.

В результате пожара уничтожены три дома, пять легковушек, а также три гаража и трактор. К счастью, обошлось без жертв.

Правоохранители выясняют все детали происшествия, проводятся следственные действия.

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Под Киевом мужчина, сжигая траву, уничтожил три дома и пять автомобилей / 2 фотографии

Открыто уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 850 грн до 2040 грн или исправительные работы на срок до двух лет, или же ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, на Харьковщине третьи сутки горит военный полигон.