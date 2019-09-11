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На Харьковщине третьи сутки горит военный полигон

На Харьковщине третьи сутки горит военный полигон – в понедельник утром там загорелись торфяные болота.

Гасят огонь семь десятков военных Вооруженных сил Украины и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, задействовано около двух десятков единиц техники и даже пожарный танк – это безопаснее и эффективно, учитывая, что на полигоне могли остаться военные снаряды после учений.

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Возгорание удалось потушить, но торфяник до сих пор тлеет, спасатели не оставляют место пожара. В населенных пунктах вблизи полигона – Малиновке, Эсхаре, Башкировке третьи сутки дымовая завеса, люди жалуются на головную боль, кашель и тошноту. Эвакуация жителей не проводилась.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что пожар на территории арсенала в Калиновке локализовали.

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