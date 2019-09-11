Пожар в Калиновке возле военного арсенала локализован. Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет.
Пожар в Калиновке Винницкой области, который произошел вблизи арсенала Министерства обороны, локализован.
По информации Генерального штаба ВСУ, меры по ликвидации последствий происшествия продолжают осуществляться специалистами ГСЧС, Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.
На месте происшествия находится заместитель начальника Генштаба, который совершил облет территории арсенала в Калиновке.
Читайте: Как горели военные склады в Украине. 6 самых крупных пожаров
Сообщается, что местами еще наблюдаются единичные задымления участка территории, на которой произошло событие.
– Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет, – добавили в Генштабе.
В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук добавил, что пострадавших в результате пожара нет.
– Ситуация локализована и абсолютно под контролем, – сказал он на брифинге.
Напомним, взрывы из-за пожара в Калиновке произошли на технической территории военного склада днем 11 сентября.