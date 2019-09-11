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Факты / Происшествия

Пожар на территории арсенала в Калиновке локализовали

Пожар в Калиновке возле военного арсенала локализован. Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет.

Пожар на территории арсенала в Калиновке локализовали

Пожар в Калиновке Винницкой области, который произошел вблизи арсенала Министерства обороны, локализован.

По информации Генерального штаба ВСУ, меры по ликвидации последствий происшествия продолжают осуществляться специалистами ГСЧС, Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.

На месте происшествия находится заместитель начальника Генштаба, который совершил облет территории арсенала в Калиновке.

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Сообщается, что местами еще наблюдаются единичные задымления участка территории, на которой произошло событие.

– Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет, – добавили в Генштабе.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук добавил, что пострадавших в результате пожара нет.

– Ситуация локализована и абсолютно под контролем, – сказал он на брифинге.

Напомним, взрывы из-за пожара в Калиновке произошли на технической территории военного склада днем 11 сентября.

Пожар в Калиновке

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