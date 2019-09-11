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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом чоловік, спалюючи траву, знищив три будинки і п’ять автомобілів

У селі Любимівка Вишгородського району Київської області через спалення трави згоріли три будинки і п’ять автомобілів.

Під Києвом чоловік, спалюючи траву, знищив три будинки і п’ять автомобілів

У Київській області 42-річний місцевий житель проігнорував численні застереження і заборони та спалював траву на своїй ділянці. Вогонь швидко перекинувся до сусідів.

У результаті пожежі знищено три будинки, п’ять легковиків, а також три гаражі і трактор. На щастя, обійшлося без жертв.

Правоохоронці з’ясовують усі деталі події, проводяться слідчі дії.

Читайте: Пожежу на території арсеналу в Калинівці локалізували

Під Києвом чоловік, спалюючи траву, знищив три будинки і п’ять автомобілів / 2 фотографии

Відкрито кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 850 грн до 2040 грн або виправні роботи на строк до двох років, або ж обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Харківщині третю добу горить військовий полігон.

Джерело: Нацполіція

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