В Киевской области вблизи села Новые Соколы горит лесная подстилка на площади около 6 га.

В Чернобыльской зоне загорелся Рыжий лес – площадь возгорания охватила несколько гектаров.

Возгорание лесной подстилки на площади около 4 га местами переходящие в верховой пожар возник в среду днем.

– По состоянию на 17.30 с территории лесного массива в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га, – сообщила пресс-служба

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К тушению пожара привлечены 62 человека и 11 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, на Харьковщине третьи сутки горит военный полигон.