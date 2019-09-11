У Київській області поблизу села Нові Соколи горить лісова підстилка на площі близько 6 га.

У Чорнобильській зоні загорівся Рудий ліс – площа займання охопила кілька гектарів.

Загоряння лісової підстилки на площі близько 4 га місцями з переходом у верхову пожежу виникло в середу вдень.

– Станом на 17.30 з території лісового масиву внаслідок сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню на площу близько 1 га. Загальна площа пожежі близько 6 га, – повідомила прес-служба.

Читайте: Пожежу на території арсеналу в Калинівці локалізували

До гасіння пожежі залучені 62 людини й 11 одиниць техніки. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, на Харківщині третю добу горить військовий полігон.