У Київській області поблизу села Нові Соколи горить лісова підстилка на площі близько 6 га.
У Чорнобильській зоні загорівся Рудий ліс – площа займання охопила кілька гектарів.
Загоряння лісової підстилки на площі близько 4 га місцями з переходом у верхову пожежу виникло в середу вдень.
– Станом на 17.30 з території лісового масиву внаслідок сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню на площу близько 1 га. Загальна площа пожежі близько 6 га, – повідомила прес-служба.
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До гасіння пожежі залучені 62 людини й 11 одиниць техніки. Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, на Харківщині третю добу горить військовий полігон.
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