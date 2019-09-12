Полиция подозревает жительницу с. Старые Соколы в поджоге Чернобыльской зоны с целью мести.

Полиция подозревает в поджоге Чернобыльской зоны жительницу с. Старые Соколы, Иванковского района.

Правоохранители выяснили, что женщина решила поджечь траву, чтобы отомстить бывшим работодателям, которые не выплатили ей деньги.

Теперь из-за пожара, который быстро перешел на Чернобыльскую зону, женщине грозит ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

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Против нее возбуждено уголовное дело по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) УК.

Как сообщалось, пожар возле Чернобыльской зоны произошел 11 сентября. В настоящее время пожар локализован.