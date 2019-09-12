PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Чернобыльский лес подожгла женщина с целью мести – полиция

Полиция подозревает жительницу с. Старые Соколы в поджоге Чернобыльской зоны с целью мести.

Чернобыльский лес подожгла женщина с целью мести – полиция

Полиция подозревает в поджоге Чернобыльской зоны жительницу с. Старые Соколы, Иванковского района.

Правоохранители выяснили, что женщина решила поджечь траву, чтобы отомстить бывшим работодателям, которые не выплатили ей деньги.

Теперь из-за пожара, который быстро перешел на Чернобыльскую зону, женщине грозит ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Читайте: Под Киевом мужчина, сжигая траву, уничтожил три дома и пять автомобилей

Против нее возбуждено уголовное дело по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) УК.

Как сообщалось, пожар возле Чернобыльской зоны произошел 11 сентября. В настоящее время пожар локализован.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Под Киевом мужчина, сжигая траву, уничтожил три дома и пять автомобилей
Под Киевом мужчина, сжигая траву, уничтожил три дома и пять автомобилей
Вблизи Чернобыля горит Рыжий лес: к тушению привлекли авиацию
Вблизи Чернобыля горит Рыжий лес: к тушению привлекли авиацию
На Харьковщине третьи сутки горит военный полигон
На Харьковщине третьи сутки горит военный полигон
Пожар на территории арсенала в Калиновке локализовали
Пожар на территории арсенала в Калиновке локализовали
Пожар в Токио Стар: дочь погибшей австралийки требует $1 млн компенсации
Пожар в Токио Стар: дочь погибшей австралийки требует $1 млн компенсации
У центрі Дніпра горів торговий центр
Возле стадиона в Днепре после матча Украина-Нигерия горел ТЦ
Под Киевом горят торфяники
Под Киевом горят торфяники
Горит лес: видео пожара возле метро Лесная в Киеве
Горит лес: видео пожара возле метро Лесная в Киеве
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка