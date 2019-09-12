Поліція підозрює мешканку с. Старі Соколи у підпалі Чорнобильської зони з метою помсти.

Поліція підозрює у підпалі Чорнобильської зони мешканку с. Старі Соколи, Іванківського району.

Правоохоронці з’ясували, що жінка вирішила підпалити траву, щоб помститися колишнім роботодавцям, які не виплатили їй гроші.

Тепер через пожежу, яка швидко перейшла на Чорнобильську зону, жінці загрожує обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

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Проти неї порушено кримінальну справу за ст. 245 (Знищення або пошкодження лісових масивів) ККУ.

Як повідомлялося, пожежа біля Чорнобильської зони сталася 11 вересня. Наразі пожежу локалізовано.