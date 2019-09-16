Контрразведка СБУ разоблачила экс-первого заместителя руководителя Харьковского авиапредприятия, которое входит в сферу управления Укроборонпрома, незаконно заключившего договор добровольного страхования имущества завода.

В результате авиазаводу нанесен ущерб на сумму свыше 5,5 млн грн.

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– Своими действиями он нарушил действующее законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на то время не было, – отмечают в СБУ.