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Экс-руководство авиазавода в Харькове нанесло ущерб на 5,5 млн грн

Бывшее руководство Харьковского государственного авиационного производственного предприятия нанесло миллионные убытки заводу.

Екс-керівництво авіазаводу у Харкові завдало збитків на 5,5 млн грн

Контрразведка СБУ разоблачила экс-первого заместителя руководителя Харьковского авиапредприятия, которое входит в сферу управления Укроборонпрома, незаконно заключившего договор добровольного страхования имущества завода.

В результате авиазаводу нанесен ущерб на сумму свыше 5,5 млн грн.

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– Своими действиями он нарушил действующее законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на то время не было, – отмечают в СБУ.

Бывшему заместителю директора предприятия сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УКУ – Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

К слову, 30 августа президент Владимир Зеленский назначил гендиректором Укроборонпрома Айвараса Абромавичуса.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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