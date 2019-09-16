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Екс-керівництво авіазаводу у Харкові завдало збитків на 5,5 млн грн

Колишнє керівництво Харківського державного авіаційного виробничого підприємства завдало мільйонних збитків заводу.

Екс-керівництво авіазаводу у Харкові завдало збитків на 5,5 млн грн

Контррозвідка СБУ викрила екс-першого заступника керівника Харківського авіапідприємства, що входить до сфери управління Укроборонпрому, який незаконно уклав договір добровільного страхування майна заводу.

Внаслідок цього авіазаводу завдано збитків на суму понад 5,5 млн грн.

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– Своїми діями він порушив чинне законодавство, яке дозволяє юридичним особам витрачати на страхування лише визначений відсоток від прибутку, якого у підприємства на той час не було, – наголошують у СБУ.

Колишному заступнику директора підприємства повідомлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 ККУ – Службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

До слова, 30 серпня президент Володимир Зеленський призначив гендиректором Укроборонпрому Айвараса Абромавичуса.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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