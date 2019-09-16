Контррозвідка СБУ викрила екс-першого заступника керівника Харківського авіапідприємства, що входить до сфери управління Укроборонпрому, який незаконно уклав договір добровільного страхування майна заводу.

Внаслідок цього авіазаводу завдано збитків на суму понад 5,5 млн грн.

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– Своїми діями він порушив чинне законодавство, яке дозволяє юридичним особам витрачати на страхування лише визначений відсоток від прибутку, якого у підприємства на той час не було, – наголошують у СБУ.