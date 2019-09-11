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Руководителя одного из предприятий Укроборонпрома подозревают в растрате 1 млн грн

Очередное хищение в Укроборонпроме. Почти миллион гривен присвоили в Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов, который входит в группу предприятий оборонной промышленности.

Зимой Минобороны заключило договор о поставке шести сотен военных средств поражения с госпредприятием. А то, в свою очередь, привлекло субподрядчика, фактически фиктивную фирму, через которую вероятно выводили деньги.

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Следствие установило, присвоили миллион бюджетных средств. Теперь директора могут посадить на срок до 8 лет.

К слову, победителем тендера на поставки военно-транспортных самолетов в Перу стал Укроборонпром.

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