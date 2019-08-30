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Факты / Украина

Абромавичус назначен гендиректором Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным директором Укроборонпрома Айвараса Абромавичуса.

Абромавичус назначен гендиректором Укроборонпрома

Айварас Абромавичус назначен генеральным директором государственного концерна Укроборонпром.

– Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна Укроборонпром, – говорится в указе.

Читайте: В Слуге народа готовы люстрировать Данилюка и Абромавичуса

Указом №640/2019 президент уволил с этой должности Павла Букина.

Напомним, в июне Зеленский назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета Укроборонпрома.

Источник: Офис Президента

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