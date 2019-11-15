В Балаклее Харьковской области 15 ноября прозвучали около 20 взрывов. В результате этого погибли двое саперов.

Обновлено 16.35. В Генштабе заявили, что из-за взрывов в Балаклее погибли два сапера, четверо военослужащих получили ранения, трое из них тяжелые.

– Троих из четырех раненых транспортируют в Харьков: один из них – в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести. Четвертый раненный находится в Балаклейской центральной клинической районной больнице, – отметили в Генштабе.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами в Балаклее с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, осуществлялось плановое уничтожение.

Боеприпасы взрывали в специально оборудованном котловане, где прозвучали около 20 взрывов.

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Для обеспечения безопасности проведения утилизации было привлечено пожарное подразделение воинской части.

Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности.

Как сообщалось, взрывы в Балаклее произошли примерно в 14.30 15 ноября.

Напомним, что 23 марта 2017 года в Балаклее Харьковской области примерно в 2.45 произошли взрывы на артиллерийских складах Минобороны Украины. Из 5-километровой зоны эвакуировали почти 20 тыс. человек.

3 мая 2018 года на технической территории военного арсенала в Балаклее произошел пожар – загорелась сухая трава с последующим одиночными взрывами боеприпасов. Жерт и пострадавших тогда не было.