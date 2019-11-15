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Вибухи у Балаклії – заява Генштабу ЗСУ про утилізацію боєприпасів

У Балаклії Харківської області 15 листопада пролунали близько 20 вибухів. Внаслідок цього загинули двоє саперів.

Вибухи у Балаклії – заява Генштабу ЗСУ про утилізацію боєприпасів

Оновлено 16.35. У Генштабі заявили, що через вибухи в Балаклії загинули два сапери, п’ятеро військових отримали поранення.

Один – у важкому стані; один – середнього ступеня важкості; троє – легкого ступеня важкості.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами у Балаклії з метою утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати, з урахуванням всіх заходів безпеки, здійснювалось їх планове знищення.

Боєприпаси підривали у спеціально обладнаному котловані, де пролунали близько 20 вибухів.

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Для забезпечення безпеки проведення утилізації був залучений черговий пожежний підрозділ військової частини.

Місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці.

Проте під час планової утилізації боєприпасів постраждали чотири військовослужбовці. Вони отримали різного ступеня опіки м’яких тканин, а в одного з травмованих діагностували перелом.

Постраждалих госпіталізували.

Як повідомлялося, вибухи в Балаклії сталися приблизно о 14.30 15 листопада. 

Нагадаємо, 23 березня 2017 року в Балаклії Харківської області приблизно о 2.45 сталися вибухи на артилерійських складах Міноборони України. З 5-кілометрової зони евакуювали майже 20 тис. людей.

3 травня 2018 року на технічній території військового арсеналу в Балаклії сталася пожежа – загорілася суха трава з подальшими одиночними вибухами боєприпасів. Жертв і постраждалих тоді не було.

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