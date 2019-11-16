Военный арсенал в Балаклее, где во время утилизации боеприпасов произошли взрывы, не угрожает жителям города.

Командующий Сил логистики ВСУ, генерал-лейтенант Олег Вишневский отметил, что военный арсенал в городе Балаклея Харьковской области не представляет угрозы для местных жителей.

– В течение ночи определенным составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории. Возгораний и задымлений не наблюдалось. Сейчас военный арсенал является безопасным по взрыво-пожарной безопасности, отметил Вишневский.

Сейчас на технической территории военного арсенала продолжаются следственные действия.

– Все остальные боеприпасы вывезены или сложены в защищенное бетонное хранилище, на открытых площадках боеприпасы не хранятся, – сообщил Вишневский.

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Напомним, 15 ноября во время утилизации боеприпасов на территории центральной артиллерийской базы возле Балаклее прозвучало около 20 взрывов.

Министерство обороны сообщило, что ситуация на территории базы у Балаклее контролируемая и безопасная.

По данным Генштаба, в результате взрывов погибли двое саперов, пять военных получили ранения различной степени тяжести.