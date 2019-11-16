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Арсенал у Балаклії не загрожує місцевому населенню

Військовий арсенал у Балаклії, де під час утилізації боєприпасів сталися вибухи, не загрожує мешканцям міста.

Арсенал у Балаклії не загрожує місцевому населенню

Командувач Сил логістики ЗСУ, генерал-лейтенант Олег Вишнівський зазначив, що військовий арсенал у місті Балаклія Харківської області не становить загрози для місцевих жителів.

– Протягом ночі визначеним складом пожежного наряду здійснювалося патрулювання технічної території. Загорань та задимлень не спостерігалося. Нині військовий арсенал є безпечним щодо вибухо-пожежної безпеки, – зазначив Вишнівський.

Нині на технічній території військового арсеналу тривають слідчі дії.

– Усі інші боєприпаси вивезені або складені у захищене бетонне сховище, на відкритих майданчиках боєприпаси не зберігаються, – повідомив Вишнівський.

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Нагадаємо, 15 листопада під час утилізації боєприпасів на території центральної артилерійської бази біля Балаклії пролунало близько 20 вибухів.

Міністерство оборони повідомило, що ситуація на території бази біля Балаклії контрольована та безпечна.

За даними Генштабу,  внаслідок вибухів загинули двоє саперів, п’ять військових зазнали поранень різного ступеня важкості.

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