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Факты / Украина

Взрывы в Балаклее: у одного из пострадавших ожоги 60% тела

В Харьков доставили пострадавших от взрывов возле Балаклеи саперов. Мужчинам от 20 до 30 лет.

Взрывы в Балаклее: у одного из пострадавших ожоги 60% тела

Троих пострадавших в результате взрывов на территории Центральной артиллерийской базы возле Балаклеи доставили в Харьков.

В Городской клинической больнице скорой и неотложной помощи им. Мещанинова у двоих саперов зафиксировали ожоги.

У одного из пострадавших ожоги 60% тела и перелом руки, у другого – ожоги до 20%. У третьего сапера диагностировали переломы, его перевели в Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

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Все госпитализированные – мужчины от 20 до 30 лет.

Как сообщалось, из-за взрывов в Балаклее погибли двое военных, еще пятеро получили травмы.

Фото: Dreamstime

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