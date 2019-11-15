В Харьков доставили пострадавших от взрывов возле Балаклеи саперов. Мужчинам от 20 до 30 лет.

Троих пострадавших в результате взрывов на территории Центральной артиллерийской базы возле Балаклеи доставили в Харьков.

В Городской клинической больнице скорой и неотложной помощи им. Мещанинова у двоих саперов зафиксировали ожоги.

У одного из пострадавших ожоги 60% тела и перелом руки, у другого – ожоги до 20%. У третьего сапера диагностировали переломы, его перевели в Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

Читайте: Разлет осколков 20-30 метров: видео взрывов в Балаклее

Все госпитализированные – мужчины от 20 до 30 лет.

Как сообщалось, из-за взрывов в Балаклее погибли двое военных, еще пятеро получили травмы.