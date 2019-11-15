В Харьков доставили пострадавших от взрывов возле Балаклеи саперов. Мужчинам от 20 до 30 лет.
Троих пострадавших в результате взрывов на территории Центральной артиллерийской базы возле Балаклеи доставили в Харьков.
В Городской клинической больнице скорой и неотложной помощи им. Мещанинова у двоих саперов зафиксировали ожоги.
У одного из пострадавших ожоги 60% тела и перелом руки, у другого – ожоги до 20%. У третьего сапера диагностировали переломы, его перевели в Военно-медицинский клинический центр Северного региона.
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Все госпитализированные – мужчины от 20 до 30 лет.
Как сообщалось, из-за взрывов в Балаклее погибли двое военных, еще пятеро получили травмы.
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