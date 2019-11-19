Внаслідок пожежі у військовій частині у селищі Старичі Яворівського району Львівської області загинув офіцер, ще одного з опіками госпіталізовано.

Загоряння сталося близько 5.00 в будівлі військової частини у селищі Старичі Яворівського району.

На жаль, у пожежі загинув офіцер, ще одного з опіками госпіталізували до Центральної райлікарні Новояворівська.

Наразі пожежа локалізована, її причини та обставини з’ясовують представники Військової служби правопорядку ЗСУ та поліції.

Читайте: У Кривому Розі згорів будинок: загинули батько і двоє дітей

Нагадаємо, 15 листопада внаслідок вибуху на арсеналі в Балаклії загинули двоє військових, третій помер у лікарні.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України