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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у військовій частині на Львівщині: загинув офіцер

Внаслідок пожежі у військовій частині у селищі Старичі Яворівського району Львівської області загинув офіцер, ще одного з опіками госпіталізовано.

Пожежа

Загоряння сталося близько 5.00 в будівлі військової частини у селищі Старичі Яворівського району.

На жаль, у пожежі загинув офіцер, ще одного з опіками госпіталізували до Центральної райлікарні Новояворівська.

Наразі пожежа локалізована, її причини та обставини з’ясовують представники Військової служби правопорядку ЗСУ та поліції.

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Нагадаємо, 15 листопада внаслідок вибуху на арсеналі в Балаклії загинули двоє військових, третій помер у лікарні.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Фото: ДСНС

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