В Кривом Роге Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли три человека, еще трое забрала скорая.

Пожар возник в 5.40 утра в доме по улице Донецкой в ​​Долгинцевском района города Кривой Рог.

Спасатели обнаружили на месте пожара тела трех погибших: отца, 1973 года рождения, и двух детей – 8-летнего мальчика и 10-летней девочки.

В результате пожара также пострадали три человека: мать, 1982 года рождения, 59-летняя бабушка и двухлетний мальчик.

Всех госпитализировали в городскую больницу.

Огонь уничтожил конструкции дома, мебель и домашние вещи на общей площади 150 кв. м.

Пожар ликвидирован в 9.20 утра. Его причины пока неизвестны.









В Кривом Роге сгорел дом: погибли отец и двое детей / 2 фотографии

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К слову, утром 29 марта в 16-этажном жилом дома Киева произошел пожар. В результате погибли мужчина и женщина.