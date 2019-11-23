В Киевской области правоохранители ввели план Перехват из-за игры детей в полицейских и преступников.

В Буче Киевской области к правоохранителям обратилась женщина, которая заявила о похищении ребенка.

По указанному адресу прибыл наряд патрульной полиции, личный состав Ирпенского отдела полиции поднят по тревоге, на поиски и задержание преступников введен план Перехват.

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Однако, оказалось, что трое мальчишек спрятались от полицейских, прибывших на место происшествия, потому что боялись ответственности.

Затем они рассказали, играли на улице в полицейского и злоумышленников, один из них изо всех сил кричал о помощи.

Работники полиции провели с ними беседу.

Ранее Факты ICTV писали, что 23 октября полиция ввела в Киевской области план-перехват после сообщения о похищении трехмесячного ребенка.