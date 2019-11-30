В Киеве полицейские, которые преследовали автомобиль Mazda, попали в ДТП.

Во время патрулирования на бульваре Шевченко экипаж патрульных заметил автомобиль Mazda без номерных знаков.

Полицейские требовали его остановиться, но он никак не реагировал. Тогда они начали преследовать автомобиль.

Со своей стороны водитель Mazda нарушал правила дорожного движения. Он вызвал столкновение со служебным автомобилем Skoda, вследствие чего тот столкнулся с автомобилем Audi.

После ДТП беглец продолжил движение и столкнулся с еще двумя автомобилями – ZAZ и Toyota.

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Патрульные остановили правонарушителя на Бессарабской площади. Водитель пытался скрыться, но был задержан.

По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.

В салоне автомобиля Mazda полицейские обнаружили несколько комплектов иностранных номеров.

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Источник: Патрульная полиция

Фото: Патрульная полиция