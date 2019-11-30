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Факты / Происшествия

Пьяный водитель устроил два ДТП в центре Киева, убегая от полицейских

В Киеве полицейские, которые преследовали автомобиль Mazda, попали в ДТП.

Пьяный водитель устроил два ДТП в центре Киева, убегая от полицейских

Во время патрулирования на бульваре Шевченко экипаж патрульных заметил автомобиль Mazda без номерных знаков.

Полицейские требовали его остановиться, но он никак не реагировал. Тогда они начали преследовать автомобиль.

Со своей стороны водитель Mazda нарушал правила дорожного движения. Он вызвал столкновение со служебным автомобилем Skoda, вследствие чего тот столкнулся с автомобилем Audi.

После ДТП беглец продолжил движение и столкнулся с еще двумя автомобилями – ZAZ и Toyota.

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Патрульные остановили правонарушителя на Бессарабской площади. Водитель пытался скрыться, но был задержан.

По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.

В салоне автомобиля Mazda полицейские обнаружили несколько комплектов иностранных номеров.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве пьяная девушка на Porsche устроила масштабное ДТП.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Патрульная полиция

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