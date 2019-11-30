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Факты / Происшествия

В Ровенской области загорелся автобус с 46 пассажирами

В переполненном пассажирами автобусе во время движения возникло возгорание в моторном отсеке.

В Ровенской области загорелся автобус с 46 пассажирами

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп загорелся пассажирский автобус международного сообщения Харьков-Познань.

Из 46-ти пассажиров, находящихся в автобусе, никто не пострадал.

Возгорание, которое возникло в моторном отсеке, до приезда спасателей ГСЧС начал тушить водитель транспортного средства.

В Ровенской области загорелся автобус с 46 пассажирами / 3 фотографии

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Пожарные, прибывшие на место происшествия, дополнительно подали на тушение и охлаждение моторного отсека автобуса огнетушащее вещество.

Пожар в результате был ликвидирован.

Напомним, в Киеве загорелся троллейбус с пассажирами из-за короткого замыкания в моторном отсеке.

Источник: ГСЧС

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