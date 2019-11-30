Біля Чернівців на об’їзній дорозі легковий автомобіль зіткнувся із мікроавтобусом. Від удару легковик загорівся.

Аварія сталася на об’їзній дорозі біля комплексу Алеанда. Там легковий автомобіль зіткнувся із мікроавтобусом.

Один з автомобілів загорівся.

Внаслідок аварії загинули троє людей, серед яких дитина. Усі загиблі були з легкового автомобіля.

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Під Чернівцями після ДТП загорілося авто – троє загиблих, серед них дитина / 2 фотографии

На місце аварії прибули рятувальники, які ліквідували пожежу в автомобілі.

Наразі рух транспорту поблизу місця ДТП ускладнено. Чи є ще постраждалі в результаті цієї аварії поки невідомо.

Раніше Факти ICTV писали, що на Рівненщині загорівся автобус із 46 пасажирами.