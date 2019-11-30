PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Під Чернівцями після ДТП загорілося авто – троє загиблих, серед них дитина

Біля Чернівців на об’їзній дорозі легковий автомобіль зіткнувся із мікроавтобусом. Від удару легковик загорівся.

Під Чернівцями після ДТП загорілося авто – троє загиблих, серед них дитина

Аварія сталася на об’їзній дорозі біля комплексу Алеанда. Там легковий автомобіль зіткнувся із мікроавтобусом.

Один з автомобілів загорівся.

Внаслідок аварії загинули троє людей, серед яких дитина. Усі загиблі були з легкового автомобіля.

Читайте: П’яний водій влаштував дві ДТП у центрі Києва, втікаючи від поліцейських

Під Чернівцями після ДТП загорілося авто – троє загиблих, серед них дитина / 2 фотографии

На місце аварії прибули рятувальники, які ліквідували пожежу в автомобілі.

Наразі рух транспорту поблизу місця ДТП ускладнено. Чи є ще постраждалі в результаті цієї аварії поки невідомо.

Раніше Факти ICTV писали, що на Рівненщині загорівся автобус із 46 пасажирами.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

П’яний водій влаштував дві ДТП у центрі Києва, втікаючи від поліцейських
П’яний водій влаштував дві ДТП у центрі Києва, втікаючи від поліцейських
На Рівненщині загорівся автобус із 46 пасажирами
На Рівненщині загорівся автобус із 46 пасажирами
ДТП з Кулебою: водій мікроавтобуса прокоментував аварію
ДТП з Кулебою: водій мікроавтобуса прокоментував аварію
водії
Штраф 51 тис. і тюрма: з 2020 водіїв напідпитку каратимуть жорсткіше
У Дніпрі фура протаранила маршрутку з пасажирами
У Дніпрі фура протаранила маршрутку з пасажирами
19-річний син Кулеби в медикаментозній комі – лікарі не роблять прогнози
19-річний син Кулеби в медикаментозній комі – лікарі не роблять прогнози
дтп, дтп украина, фото дороги, дорога в украине
Порівняння штрафів за порушення ПДР в Україні та Польщі
Кулеба показав перший знімок після ДТП
Кулеба показав перший знімок після ДТП
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка