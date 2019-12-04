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Пожар в Одессе: пять человек пропали без вести

После пожара в Одесском колледже на связь не выходят двое студентов и трое сотрудников бухгалтерии.

Пожар в Одессе: пять человек пропали без вести

Руководство Одесского колледжа, в котором произошел пожар, сообщает, что пока неизвестно местонахождение пяти человек.

Двое студентов и трое сотрудников бухгалтерии не выходят на связь.

Число пострадавших в результате пожара возросло до 22 человек.

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Напомним, пожар в Одесском колледже начался в учебном корпусе.

Вероятной причиной возгорания называют старую проводку. Ее меняли в здании еще в 1966 году.

Факты ICTV следят за последними новостями пожара в Одессе онлайн.

Источник: Думская

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