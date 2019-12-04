PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Одесі: п’ятеро людей зникли безвісти

Після пожежі в Одеському коледжі на зв’язок не виходять двоє студентів і троє співробітників бухгалтерії.

Пожежа в Одесі: п’ятеро людей зникли безвісти

Керівництво Одеського коледжу, в якому сталася пожежа, повідомляє, що наразі невідоме місцезнаходження п’ятьох людей.

Двоє студентів і троє співробітників бухгалтерії не виходять на зв’язок.

Кількість постраждалих внаслідок пожежі зросла до 22 осіб.

Читайте: Стали відомі імена постраждалих під час пожежі в Одесі (СПИСОК)

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі почалася у навчальному корпусі.

Ймовірною причиною загоряння називають страру проводку. Її міняли у будівлі ще в 1966 році.

Факти ICTV стежать за останніми новинами пожежі в Одесі онлайн.

Джерело: Думская

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження
Пожежа в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження
Люди стрибали з вікон на припарковані авто: подробиці пожежі в Одесі
Люди стрибали з вікон на припарковані авто: подробиці пожежі в Одесі
Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: горить коледж, щонайменше 22 постраждалих
Пожежа в Одесі
Стали відомі імена постраждалих під час пожежі в Одесі (СПИСОК)
Пожежа в коледжі Одеси – загинула викладачка
Пожежа в коледжі Одеси – загинула викладачка
Пожежа в Одесі: названа ймовірна причина займання
Пожежа в Одесі: названа ймовірна причина займання
Пожежа в Одесі: з’явилось перше відео з дрона
Пожежа в Одесі: з’явилось перше відео з дрона
Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: що відбувається у коледжі економіки (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка