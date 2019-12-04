Після пожежі в Одеському коледжі на зв’язок не виходять двоє студентів і троє співробітників бухгалтерії.

Керівництво Одеського коледжу, в якому сталася пожежа, повідомляє, що наразі невідоме місцезнаходження п’ятьох людей.

Двоє студентів і троє співробітників бухгалтерії не виходять на зв’язок.

Кількість постраждалих внаслідок пожежі зросла до 22 осіб.

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Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі почалася у навчальному корпусі.

Ймовірною причиною загоряння називають страру проводку. Її міняли у будівлі ще в 1966 році.

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