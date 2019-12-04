В здании Одесского колледжа возник крупный пожар. Спасатели провели эвакуацию людей из помещения.
В Одессе горит здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Спасатели уже эвакуировали около 40 человек, которые находились внутри помещения.
– Сейчас в больнице находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних и четверо пожарных, – сообщила представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева.
Один ученик колледжа и один пожарный находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги.
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Пострадавшие несовершеннолетние, которые находятся в областной детской больнице на Воробьева:
- Чернявская Кристина Викторовна, 2002 год рождения
- Савельева Юлия Васильевна, 2002 год рождения
- Свердленко София Валерьевна, 2002 год рождения
- Куртеева Мария Игоревна, 2003 год рождения
- Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 год рождения.
- Басс Анна Сергеевна, 2003 год рождения.
Городская детская клиническая больница №3:
- Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 год рождения.
- Новицкий Юрий Владимирович, 2004 год рождения.
Факты ICTV также ведут онлайн-трансляцию пожара в Одессе.