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Факты / Происшествия

Стали известны имена пострадавших при пожаре в Одессе (СПИСОК)

В здании Одесского колледжа возник крупный пожар. Спасатели провели эвакуацию людей из помещения.

Пожежа в Одесі

В Одессе горит здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Спасатели уже эвакуировали около 40 человек, которые находились внутри помещения.

– Сейчас в больнице находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних и четверо пожарных, – сообщила представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева.

Один ученик колледжа и один пожарный находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги.

Читайте: Пожар в Одессе: что происходит в колледже экономики (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Пострадавшие несовершеннолетние, которые находятся в областной детской больнице на Воробьева:

  • Чернявская Кристина Викторовна, 2002 год рождения
  • Савельева Юлия Васильевна, 2002 год рождения
  • Свердленко София Валерьевна, 2002 год рождения
  • Куртеева Мария Игоревна, 2003 год рождения
  • Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 год рождения.
  • Басс Анна Сергеевна, 2003 год рождения.

Городская детская клиническая больница №3:

  • Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 год рождения.
  • Новицкий Юрий Владимирович, 2004 год рождения.

Факты ICTV также ведут онлайн-трансляцию пожара в Одессе.

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