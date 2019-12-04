В здании Одесского колледжа возник крупный пожар. Спасатели провели эвакуацию людей из помещения.

В Одессе горит здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Спасатели уже эвакуировали около 40 человек, которые находились внутри помещения.

– Сейчас в больнице находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних и четверо пожарных, – сообщила представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева.

Один ученик колледжа и один пожарный находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги.

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Пострадавшие несовершеннолетние, которые находятся в областной детской больнице на Воробьева:

Чернявская Кристина Викторовна, 2002 год рождения

Савельева Юлия Васильевна, 2002 год рождения

Свердленко София Валерьевна, 2002 год рождения

Куртеева Мария Игоревна, 2003 год рождения

Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 год рождения.

Басс Анна Сергеевна, 2003 год рождения.

Городская детская клиническая больница №3:

Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 год рождения.

Новицкий Юрий Владимирович, 2004 год рождения.

Факты ICTV также ведут онлайн-трансляцию пожара в Одессе.