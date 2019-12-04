По факту пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе открыто уголовное производство.

Пожар в колледже Одессы квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности.

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Сведения о пожаре внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины – Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия.

Напомним, утром в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. Огонь быстро распространился по помещению. Крыша обвалилась почти во всем здании учебного заведения.

В полиции сообщили, в пожаре погибла 43-летняя преподавательница Анна Бордюк. Позже в мэрии сообщили о смерти 17-летней ученицы колледжа.