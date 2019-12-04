За фактом пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі відкрито кримінальне провадження.

Пожежу в коледжі Одеси кваліфікували як порушення вимог пожежної безпеки.

Читайте: Пожежа в Одесі: п’ятеро людей зникли безвісти

Відомості про пожежу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Вогонь швидко поширився по приміщенню. Дах обвалився майже у всій будівлі навчального закладу.

У поліції повідомили, що під час пожежі загинула 43-річна викладачка Ганна Бордюк. Пізніше в мерії повідомили про смерть 17-річної учениці коледжу.