4 декабря в Одессе около 10.00 начался пожар на улице Троицкой, 25. Факты ICTV собрали всю известную информацию о пожаре.
Пожар произошел в шестиэтажном здании, где размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Всего в колледже учится и работает около 400 человек, однако сколько именно людей находилось в здании в момент возникновения пожара, пока неизвестно.
Спустя несколько часов после начала пожара в Одессе, из здания эвакуировали 40 человек. На тот момент площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. м и существовала угроза дальнейшего распространения.
На данный момент известно, что в результате пожара пострадали 22 человека. Среди пострадавших четверо пожарных и девять несовершеннолетних. Кроме того, в ГСЧС сообщают, что в больнице умерла 17-летняя студентка.
Пока известны следующие имена пострадавших:
- Чернявская Кристина, 2002 г.р.;
- Савельева Юлия, 2002 г.р.;
- Свердленко Софья, 2002 г.р.;
- Куртеева Мария, 2003 г.р.;
- Бахчиванжи Елена, 2003 г.р.;
- Бац Анна, 2003 г.р.;
- Беркатюк Виктория, 2003 г.р.;
- Новицкий Юрий, 2003 г.р.;
- Савельева Ирина, 18 лет;
- Рокина Елена, 2001 г.р.;
- Белинская Руслана, 2001 г.р.;
- Винарчук Елена, 2002 г.р.;
- Глазкова Любовь Сергеевна;
- Хмарская Виктория Васильевна;
- Попова Наталья Петровна;
- Кубко Ирина Васильевна.
Данные о местонахождении двух студентов колледжа и трех сотрудников бухгалтерии до сих пор неизвестны.
Читайте: Пожар в Одессе: что происходит в колледже экономики (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Возгорание в колледже возникло на третьем этаже учебного корпуса. По предварительной информации, причиной могла стать старая проводка, которую не меняли около 50 лет.
Также существует версия о том, что возгорание произошло из-за проблем с отоплением. Из-за этого в здании использовали электрообогреватели.
В ГСЧС пока официально не комментировали информацию о возможных причинах пожара.
Локализовать пожар удалось лишь в 14.18, однако на тот момент площадь возгорания увеличилась до 4 тыс. кв. м.
В результате пожара также обрушилась крыша колледжа. Пожарные уже поднялись в здание по лестницам, чтобы продолжить тушить локальные очаги и искать людей, которые могут все еще находиться в здании.
Сотрудники Министерства образования и науки Украины выразили соболезнования пострадавшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
На место происшествия выехал генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.
Полиция уже начала уголовное производство по факту пожара в Одессе.
Его квалифицировали по ч.2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Это уже не первый случай пожара в Одессе за год. Так, 17 августа в одесском отеле Токио Стар произошел пожар, в котором погибли девять человек.
Пожар в этом отеле начался из-за короткого замыкания. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что всех виновных и владельца Токио Стара Вадима Черного привлекут к ответственности.
Владельца отеля действительно арестовали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, однако 27 ноября Одесский апелляционный суд принял решение изменить ее на домашний арест.
Фото: ГСЧС
Видео: Новости Думская