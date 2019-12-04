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Факты / Происшествия

Пожар в Одессе: что известно на данный момент

4 декабря в Одессе около 10.00 начался пожар на улице Троицкой, 25. Факты ICTV собрали всю известную информацию о пожаре.

Пожар в Одессе: что известно на данный момент

Пожар произошел в шестиэтажном здании, где размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.

Всего в колледже учится и работает около 400 человек, однако сколько именно людей находилось в здании в момент возникновения пожара, пока неизвестно.

Спустя несколько часов после начала пожара в Одессе, из здания эвакуировали 40 человек. На тот момент площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. м и существовала угроза дальнейшего распространения.

  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
Пожар в Одессе: что известно на данный момент / 4 фотографии

На данный момент известно, что в результате пожара пострадали 22 человека. Среди пострадавших четверо пожарных и девять несовершеннолетних. Кроме того, в ГСЧС сообщают, что в больнице умерла 17-летняя студентка.

Пока известны следующие имена пострадавших:

  • Чернявская Кристина, 2002 г.р.;
  • Савельева Юлия, 2002 г.р.;
  • Свердленко Софья, 2002 г.р.;
  • Куртеева Мария, 2003 г.р.;
  • Бахчиванжи Елена, 2003 г.р.;
  • Бац Анна, 2003 г.р.;
  • Беркатюк Виктория, 2003 г.р.;
  • Новицкий Юрий, 2003 г.р.;
  • Савельева Ирина, 18 лет;
  • Рокина Елена, 2001 г.р.;
  • Белинская Руслана, 2001 г.р.;
  • Винарчук Елена, 2002 г.р.;
  • Глазкова Любовь Сергеевна;
  • Хмарская Виктория Васильевна;
  • Попова Наталья Петровна;
  • Кубко Ирина Васильевна.

Данные о местонахождении двух студентов колледжа и трех сотрудников бухгалтерии до сих пор неизвестны.

Читайте: Пожар в Одессе: что происходит в колледже экономики (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Возгорание в колледже возникло на третьем этаже учебного корпуса. По предварительной информации, причиной могла стать старая проводка, которую не меняли около 50 лет.

Также существует версия о том, что возгорание произошло из-за проблем с отоплением. Из-за этого в здании использовали электрообогреватели.

В ГСЧС пока официально не комментировали информацию о возможных причинах пожара.

Локализовать пожар удалось лишь в 14.18, однако на тот момент площадь возгорания увеличилась до 4 тыс. кв. м.

В результате пожара также обрушилась крыша колледжа. Пожарные уже поднялись в здание по лестницам, чтобы продолжить тушить локальные очаги и искать людей, которые могут все еще находиться в здании.

Сотрудники Министерства образования и науки Украины выразили соболезнования пострадавшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

На место происшествия выехал генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Полиция уже начала уголовное производство по факту пожара в Одессе.

Его квалифицировали по ч.2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Это уже не первый случай пожара в Одессе за год. Так, 17 августа в одесском отеле Токио Стар произошел пожар, в котором погибли девять человек.

Пожар в этом отеле начался из-за короткого замыкания. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что всех виновных и владельца Токио Стара Вадима Черного привлекут к ответственности.

Владельца отеля действительно арестовали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, однако 27 ноября Одесский апелляционный суд принял решение изменить ее на домашний арест.

Фото: ГСЧС

Видео: Новости Думская

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