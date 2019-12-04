В здании Одесского колледжа возник крупный пожар. Спасатели провели эвакуацию людей из помещения – одна из 12 пострадавших, к сожалению, погибла.

В Одессе горит здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Спасатели уже эвакуировали около 40 человек, которые находились внутри помещения.

– Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц, – заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

К тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

Видео пожара в Одессе

Напомним, 4 декабря около 10.00 возник пожар в Одессе на улице Троицкой, 25, где расположен колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Возгорание возникло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.