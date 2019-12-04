4 грудня в Одесі близько 10.00 почалася пожежа на вулиці Троїцькій, 25. Факти ICTV зібрали всю відому інформацію про пожежу.

Пожежа сталася в шестиповерховому будинку, де розміщується коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі.

Всього в коледжі навчається і працює близько 400 осіб, проте скільки саме людей знаходилося в будівлі на момент виникнення пожежі, наразі невідомо.

Через кілька годин після початку пожежі в Одесі, з будівлі евакуювали 40 осіб. На той момент площа пожежі збільшилася до 2 тис. кв. м та існувала загроза подальшого поширення.















Пожежа в Одесі: що відомо на даний момент / 4 фотографии

Наразі відомо, що у результаті пожежі постраждали 22 особи. Серед постраждалих четверо пожежників і дев’ять неповнолітніх. Крім того, у ДСНС повідомляють, що в лікарні померла 17-річна студентка.

Зараз відомі такі імена постраждалих:

Чернявська Христина, 2002 р.н.;

Савельєва Юлія, 2002 р.н.;

Свердленко Софія, 2002 р.н.;

Куртеєва Марія, 2003 р.н.;

Бахчіванжі Олена, 2003 р.н.;

Бац Анна, 2003 р.н.;

Беркатюк Вікторія, 2003 р.н.;

Новицький Юрій, 2003 р.н.;

Савельєва Ірина, 18 років;

Рокина Олена, 2001. р.н.;

Белінська Руслана, 2001. р.н.;

Винарчук Олена, 2002 р.н.;

Глазкова Любов Сергіївна;

Хмарська Вікторія Василівна;

Попова Наталія Петрівна;

Кубко Ірина Василівна.

Дані про місцезнаходження двох студентів коледжу і трьох співробітників бухгалтерії досі невідомі.

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Займання у коледжі виникло на третьому поверсі навчального корпусу. За попередньою інформацією, причиною могла стати стара проводка, яку не змінювали близько 50 років.

Також існує версія про те, що займання відбулося через проблеми з опаленням. Через це в будівлі використовували електрообігрівачі.

У ДСНС наразі офіційно не коментували інформацію про можливі причини пожежі.

Локалізувати пожежу вдалося лише о 14.18, однак на той момент площа загоряння збільшилася до 4 тис. кв. м.

У результаті пожежі також обвалився дах коледжу. Пожежні вже піднялися в будівлю, щоб продовжити гасити локальні вогнища і шукати людей, які можуть все ще знаходитися в приміщенні.

Співробітники Міністерства освіти і науки України висловили співчуття постраждалим в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

На місце події виїхав генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі в Одесі.

Його кваліфікували за ч.2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Це вже не перший випадок пожежі в Одесі за рік. Так, 17 серпня в одеському готелі Токіо Стар сталася пожежа, в якій загинули дев’ятеро осіб.

Пожежа в цьому готелі почався через коротке замикання. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що всіх винних і власника Токіо Стара Вадима Чорного притягнуть до відповідальності.

Власника готелю дійсно заарештували і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте 27 листопада Одеський апеляційний суд вирішив змінити його на домашній арешт.

Фото: ДСНС

Видео: Новости Думская