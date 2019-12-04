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Факти / Надзвичайні події

Стали відомі імена постраждалих під час пожежі в Одесі (СПИСОК)

У будівлі Одеського коледжу виникла масштабна пожежа. Рятувальники провели евакуацію людей з приміщення.

Пожежа в Одесі

В Одесі горить будівля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Рятувальники уже евакуювали близько 40 людей, які перебували всередині приміщення.

– Наразі в лікарні перебуває 21 особа, зокрема дев’ять неповнолітніх і четверо пожежників, – повідомила представник муніципального департаменту охорони здоров’я Алла Калєєва.

Один учень коледжу та один пожежний перебувають у важкому стані. У постраждалих діагностують отруєння продуктами горіння та опіки.

Читайте: Пожежа в Одесі: що відбувається у коледжі економіки (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Постраждалі неповнолітні, які перебувають в обласній дитячій лікарні на Воробйова:

  • Чернявська Христина Вікторівна, 2002 рік народження.
  • Савельєва Юлія Василівна, 2002 рік народження.
  • Свердленко Софія Валеріївна, 2002 рік народження.
  • Куртеєва Марія Ігорівна, 2003 рік народження.
  • Бахчіванжі Олена Василівна, 2003 рік народження.
  • Басс Анна Сергіївна, 2003 рік народження.

Міська дитяча клінічна лікарня №3:

  • Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 рік народження.
  • Новицький Юрій Володимирович, 2004 рік народження.

Факти ICTV також ведуть онлайн-трансляцію пожежі в Одесі.

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