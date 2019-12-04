У будівлі Одеського коледжу виникла масштабна пожежа. Рятувальники провели евакуацію людей з приміщення.
В Одесі горить будівля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Рятувальники уже евакуювали близько 40 людей, які перебували всередині приміщення.
– Наразі в лікарні перебуває 21 особа, зокрема дев’ять неповнолітніх і четверо пожежників, – повідомила представник муніципального департаменту охорони здоров’я Алла Калєєва.
Один учень коледжу та один пожежний перебувають у важкому стані. У постраждалих діагностують отруєння продуктами горіння та опіки.
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Постраждалі неповнолітні, які перебувають в обласній дитячій лікарні на Воробйова:
- Чернявська Христина Вікторівна, 2002 рік народження.
- Савельєва Юлія Василівна, 2002 рік народження.
- Свердленко Софія Валеріївна, 2002 рік народження.
- Куртеєва Марія Ігорівна, 2003 рік народження.
- Бахчіванжі Олена Василівна, 2003 рік народження.
- Басс Анна Сергіївна, 2003 рік народження.
Міська дитяча клінічна лікарня №3:
- Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 рік народження.
- Новицький Юрій Володимирович, 2004 рік народження.
Факти ICTV також ведуть онлайн-трансляцію пожежі в Одесі.