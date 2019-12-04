У будівлі Одеського коледжу виникла масштабна пожежа. Рятувальники провели евакуацію людей з приміщення.

В Одесі горить будівля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Рятувальники уже евакуювали близько 40 людей, які перебували всередині приміщення.

– Наразі в лікарні перебуває 21 особа, зокрема дев’ять неповнолітніх і четверо пожежників, – повідомила представник муніципального департаменту охорони здоров’я Алла Калєєва.

Один учень коледжу та один пожежний перебувають у важкому стані. У постраждалих діагностують отруєння продуктами горіння та опіки.

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Постраждалі неповнолітні, які перебувають в обласній дитячій лікарні на Воробйова:

Чернявська Христина Вікторівна, 2002 рік народження.

Савельєва Юлія Василівна, 2002 рік народження.

Свердленко Софія Валеріївна, 2002 рік народження.

Куртеєва Марія Ігорівна, 2003 рік народження.

Бахчіванжі Олена Василівна, 2003 рік народження.

Басс Анна Сергіївна, 2003 рік народження.

Міська дитяча клінічна лікарня №3:

Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 рік народження.

Новицький Юрій Володимирович, 2004 рік народження.

Факти ICTV також ведуть онлайн-трансляцію пожежі в Одесі.