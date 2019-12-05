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Факты / Происшествия

Пожар в Одессе: на Троицкой начали разбор завалов

Спасатели начали разбирать завалы на месте пожара в одесском колледже.

Пожар в Одессе: на Троицкой начали разбор завалов

Отряд поисково-спасательной службы начал разбирать каменные глыбы возле входа в колледж.

– Мы привлекли к процессу ликвидации последствий экспертов из Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен – сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.

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Сейчас специалисты проверят различные элементы здания на повреждения. Они определяют, можно ли спасателям зайти внутрь.

К спасателям и медикам привлекли бригаду быстрого реагирования Красного креста.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали первые фото дрона колледжа в Одессе после пожара.

Фото: Максим Куцый

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