В СМИ появились фото здания колледжа в Одессе после пожара.
После пожара в Одессе большая часть крыши колледжа выгорела, кое-где нет перекрытий между этажами.
На фото видно в одном из помещений электрообогреватель. Вероятно, из-за того, что в здании было холодно, приходилось греться таким способом.
К слову, по предварительным выводам ГСЧС, пожар начался на третьем этаже, где был неисправен удлинитель.
Каркас сгоревшего здания колледжа в удовлетворительном состоянии. Но существует опасность, что внутренние стены могут обрушиться.
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Напомним, в результате пожара в Одессе пострадали 27 человек. Также известно о погибшей 17-летней девушке.
Спасатели продолжают поиски 15 человек, пропавших без вести.
К поискам пропавших в одесском колледже присоединятся спасатели из Киева.
Фото: Думская