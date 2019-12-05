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Крыши и перекрытий нет: первые фото дрона колледжа в Одессе после пожара

В СМИ появились фото здания колледжа в Одессе после пожара.

Крыши и перекрытий нет: первые фото дрона колледжа в Одессе после пожара

После пожара в Одессе большая часть крыши колледжа выгорела, кое-где нет перекрытий между этажами.

На фото видно в одном из помещений электрообогреватель. Вероятно, из-за того, что в здании было холодно, приходилось греться таким способом.

К слову, по предварительным выводам ГСЧС, пожар начался на третьем этаже, где был неисправен удлинитель.

Каркас сгоревшего здания колледжа в удовлетворительном состоянии. Но существует опасность, что внутренние стены могут обрушиться.

Крыши и перекрытий нет: первые фото дрона колледжа в Одессе после пожара / 9 фотографий

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Напомним, в результате пожара в Одессе пострадали 27 человек. Также известно о погибшей 17-летней девушке.

Спасатели продолжают поиски 15 человек, пропавших без вести.

К поискам пропавших в одесском колледже присоединятся спасатели из Киева.

Фото: Думская

Источник: Думская

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