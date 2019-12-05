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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Одесі: на Троїцькій почали розбір завалів

Рятувальники почали розбирати завали на місці пожежі в одеському коледжі.

Пожежа в Одесі: на Троїцькій почали розбір завалів

Загін пошуково-рятувальної служби почав розбирати кам’яні брили поблизу входу в коледж.

– Ми залучили до процесу ліквідації наслідків експертів з Одеської державної академії будівництва та архітектури. Попередньо вони повідомляють, що будівлю можно зберігти, але існує риск завалення стін – повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

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Наразі фахівці перевірять різні елементи будівлі на ушкодження. Вони визначають, чи можна рятувальникам зайти всередину.

До рятувальників та медиків залучили бригаду швидкого реагування Червоного хреста.

До слова, раніше Факти ICTV публікували перші фото дрона коледжу в Одесі після пожежі.

Фото: Максим Куций

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