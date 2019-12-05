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По словам главы Одесской ОГА Максима Куцого, каркас здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где находится в удовлетворительном состоянии, однако все перестенки в аварийном состоянии, что требует специальной техники для проведения спасательно-поисковой операции.