В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которое является памятником архитектуры, возник пожар. Пожар потушили, пострадали 27 человек. Спасатели подтвердили гибель 17-летней девушки.
По словам главы Одесской ОГА Максима Куцого, каркас здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где находится в удовлетворительном состоянии, однако все перестенки в аварийном состоянии, что требует специальной техники для проведения спасательно-поисковой операции.
– Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГСЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции, – заявил Куцый.
По состоянию на утро 5 мая в больницах находятся 29 человек, в том числе четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, два человека в состоянии средней тяжести.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с пожаром в одесском колледже и гибелью студентки – Ксении Бабенко.
Областная детская клиническая больница:
- Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.
- Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.
- Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.
- Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.
- Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.
- Бац Анна Сергеевна, 2003 г.р.
- Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.
- Дроняк Ирина Петровна, 2004 г.р.,
Городская детская клиническая больница №3:
- Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.
- Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.
- Владимирова Виктория Юрьевна
- Тарас Екатерина Олеговна, 2002 г.р
Городская клиническая больница №1:
- Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет
- Шатохин Сергей Николаевич, 43 года
- Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р. ДСНС
- Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ДСНС
- Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ДСНС
- Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ДСНС
- Погибшая, 17 лет
Городская клиническая больница №11:
- Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа)
- Базга Александр Петрович, 41 год, ДСНС
Городская клиническая больница №10:
- Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г.р.
- Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.
- Винарчук Елена Руслановна, 2002 г.р.
Клиника Медуниверситета:
- Савельева Ирина Владимировна, 18 лет
- Попова Наталья Петровна, 68 лет
- Кубко Ирина Васильевна, 54 года, бухгалтер
- Морозюк Вадим Викторович, 1991 г.р, ДСНС
- Лозовская Любовь Флориановна, 2002 г.р.
СМИ сообщили, что причиной пожара в колледже Одессы, по предварительным данным ГСЧС, стал неисправный удлинитель.
Пожар начался в закрытом кабинете на третьем этаже.
Пожарные продолжают проливку здания. В некоторых местах еще вспыхивают огоньки.
Горячие линии по вопросам пожара:
Полиция 050-335-00-02
ГСЧС 050-434-27-09
Департамент по охране здоровья 050-490-16-31, 050-490-16-13
СМИ сообщили, что по состоянию на 21.00 количество пострадавших выросло до 28.
В сети появилось видео пожара, на котором видно, как люди падали из окон.
Спасатели развернули под сгоревшем зданием брезент.
Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил траур на 5 и 6 декабря из-за пожара в колледже.