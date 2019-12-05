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Факты / Происшествия
Пожар в Одессе: последние новости о пострадавших и поиски пропавших

В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которое является памятником архитектуры, возник пожар. Пожар потушили, пострадали 27 человек. Спасатели подтвердили гибель 17-летней девушки.

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Прямая трансляция
10:48 - 05 декабря

По словам главы Одесской ОГА Максима Куцого, каркас здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где находится в удовлетворительном состоянии, однако все перестенки в аварийном состоянии, что требует специальной техники для проведения спасательно-поисковой операции.

– Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГСЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции, – заявил Куцый.

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10:42 - 05 декабря

По состоянию на утро 5 мая в больницах находятся 29 человек, в том числе четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, два человека в состоянии средней тяжести.

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09:56 - 05 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с пожаром в одесском колледже и гибелью студентки – Ксении Бабенко.

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09:51 - 05 декабря
Список пострадавших в результате пожара в Одессе

Областная детская клиническая больница:

  • Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.
  • Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.
  • Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.
  • Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.
  • Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.
  • Бац Анна Сергеевна, 2003 г.р.
  • Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.
  • Дроняк Ирина Петровна, 2004 г.р.,

Городская детская клиническая больница №3:

  • Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.
  • Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.
  • Владимирова Виктория Юрьевна
  • Тарас Екатерина Олеговна, 2002 г.р

Городская клиническая больница №1:

  • Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет
  • Шатохин Сергей Николаевич, 43 года
  • Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р. ДСНС
  • Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ДСНС
  • Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ДСНС
  • Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ДСНС
  • Погибшая, 17 лет

Городская клиническая больница №11:

  • Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа)
  • Базга Александр Петрович, 41 год, ДСНС

Городская клиническая больница №10:

  • Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г.р.
  • Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.
  • Винарчук Елена Руслановна, 2002 г.р.

Клиника Медуниверситета: 

  • Савельева Ирина Владимировна, 18 лет
  • Попова Наталья Петровна, 68 лет
  • Кубко Ирина Васильевна, 54 года, бухгалтер
  •  Морозюк Вадим Викторович, 1991 г.р, ДСНС
  • Лозовская Любовь Флориановна, 2002 г.р.
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23:11 - 04 декабря

СМИ сообщили, что причиной пожара в колледже Одессы, по предварительным данным ГСЧС, стал неисправный удлинитель.

Пожар начался в закрытом кабинете на третьем этаже.

Пожарные продолжают проливку здания. В некоторых местах еще вспыхивают огоньки.

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22:24 - 04 декабря

Горячие линии по вопросам пожара:

Полиция 050-335-00-02
ГСЧС 050-434-27-09
Департамент по охране здоровья 050-490-16-31, 050-490-16-13

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21:17 - 04 декабря

СМИ сообщили, что по состоянию на 21.00 количество пострадавших выросло до 28.

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21:16 - 04 декабря

В сети появилось видео пожара, на котором видно, как люди падали из окон.

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21:13 - 04 декабря

Спасатели развернули под сгоревшем зданием брезент.

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21:02 - 04 декабря
5 и 6 декабря в Одессе объявлен траур

Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил траур на 5 и 6 декабря из-за пожара в колледже.

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