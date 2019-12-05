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Факты / Происшествия

Пожар в Одессе: полиция допускает поджог и назвала возможные причины

Полиция рассматривает две версии вчерашнего пожара в Одесском колледже: возгорание из-за неисправной проводки и умышленный поджог.

Пожар в Одессе: полиция допускает поджог и назвала возможные причины

Об этом в ходе заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ОГА сообщил начальник полиции области Олег Бех.

– Видео с камер наблюдения позволяет установить, что первое задымление было в кабинете №9 – заведующей этого колледжа.

По словам заведующей, в 10.04 она увидела задымление, сообщила о нем и после этого началась эвакуация. Но у нас есть много вопросов, так как эксперты утверждают, что на момент прибытия пожарных горело 700 м², — сказал Олег Бех.

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Начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак сообщил следующее, что в 10.12 поступило сообщение о пожаре.

– По повышенному рангу вызова было задействовано 60 единиц техники. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут после сообщения. На момент прибытия площадь пожара составляла 700 м². Во время спасательных мероприятий спасено 40 человек. Всего на тушении пожара задействовано 64 единицы техники и 350 человек личного состава. Вероятная причина – аварийная работа электрооборудования в кабинете №9.

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения.

Источник: Думская

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