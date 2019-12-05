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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Одесі: поліція допускає підпал і назвала ймовірні причини

Поліція розглядає дві версії вчорашньої пожежі в Одеському коледжі: загоряння через несправну проводку і умисний підпал.

Пожежа в Одесі: поліція допускає підпал і назвала ймовірні причини

Про це під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в ОДА повідомив начальник поліції області Олег Бех.

– Відео з камер спостереження дозволяє встановити, що перше задимлення було у кабінеті №9 – завідуючої цього коледжу.

За словами завідуючої, в 10.04 вона побачила задимлення, повідомила про нього і після цього почалася евакуація. Але у нас є багато запитань, оскільки експерти стверджують, що на момент прибуття пожежних горіло 700 м², – сказав Олег Бех.

Читайте: Пожежа в Одесі: що відомо на даний момент

Начальник Головного управління ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак повідомив, що о 10.12 надійшло повідомлення про пожежу.

– За підвищеним рангом виклику було задіяно 60 одиниць техніки. Перший пожежний розрахунок прибув через п’ять хвилин після повідомлення. На момент прибуття площа пожежі становила 700 м². Під час рятувальних заходів врятовано 40 осіб. Всього на гасінні пожежі задіяно 64 одиниці техніки та 350 чоловік особового складу. Ймовірна причина – аварійна робота електрообладнання у кабінеті №9.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Вогонь швидко поширився по приміщенню. Дах обвалився майже у всій будівлі навчального закладу.

Джерело: Думская

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