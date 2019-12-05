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Факты / Происшествия

Пожар в Одессе: что сейчас на месте колледжа

4 декабря около 10.00 в Одессе вспыхнул пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

Пожар в Одессе: что сейчас на месте колледжа

Факты ICTV собрали всю известную информацию о возможных причинах пожара в Одессе, пострадавших и том, что происходит на месте трагедии сейчас.

Что случилось

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 начался 4 декабря около 10.00. Возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного здания.

Изначально площадь пожара оценивали в 700 кв. м, однако через несколько часов она возросла до 2 тыс. кв. м. На тот момент на месте происшествия уже работали пожарные.

Всего в колледже Одессы учились и работали около 400 человек, однако из здания эвакуировали всего 40 человек.

Пожар удалось локализовать лишь в 14.18, но его площадь на тот момент уже увеличилась до 4 тыс. кв. м. Потушили его приблизительно в 19.30, после чего начался поиск тел погибших.

Из-за пожара у здания также обрушилась крыша и рухнула арка.

Сколько пострадавших и пропавших

По официальным данным, во время пожара в Одессе пострадали 29 человек.

На данный момент список пострадавших выглядит следующим образом:

  • Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г. р.;
  • Савельева Юлия Васильевна, 2002 г. р.;
  • Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г. р.;
  • Куртеева Мария Игоревна, 2003 г. р.;
  • Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г. р.;
  • Бац Анна Сергеевна, 2003 г. р.;
  • Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г. р.;
  • Дроняк Ирина Петровна, 2004 г. р.;
  • Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г. р.;
  • Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г. р.;
  • Владимирова Виктория Юрьевна;
  • Тарас Екатерина Олеговна, 2002 г. р;
  • Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет;
  • Шатохин Сергей Николаевич, 43 года;
  • Щербаков Артем Иванович, 1984 г. р.;
  • Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет;
  • Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет;
  • Самойлов Станислав Павлович, 1981 г. р.;
  • Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г. р.;
  • Базга Александр Петрович, 41 год;
  • Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г. р.;
  • Белинская Руслана Витальевна, 2001 г. р.;
  • Винарчук Елена Руслановна, 2002 г. р.;
  • Савельева Ирина Владимировна, 18 лет;
  • Попова Наталья Петровна, 68 лет;
  • Кубко Ирина Васильевна, 54 года;
  • Морозюк Вадим Викторович, 1991 г. р.;
  • Лозовская Любовь Флориановна, 2002 г. р.

По последней информации, четверо пострадавших от пожара в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

Также известно, что в результате пожара в колледже на Троицкой погибла 17-летняя студентка Ксения Бабенко.

Читайте: Пожар в Одессе на Троицкой (ОНЛАЙН)

Кроме того, пропавшими без вести считаются 15 человек. Это – студенты Одесского колледжа и ученые Института морской биологии НАН Украины.

На данный момент без вести пропавшими считаются:

  • Маркина Юлия Михайловна;
  • Чугунник Людмила Михайловна;
  • Трофимчук Кирилл Игоревич;
  • Пяточкина Екатерина;
  • Никос Руслан;
  • Катышевская Вероника Дмитриевна;
  • Перчик Ирина Васильевна;
  • Тарасова Наталья Васильевна;
  • Третьякова Наталья Алексеевна;
  • Бортюк Анна Леонидовна;
  • Александров Борис Георгиевич;
  • Иванович Галина Валентиновна;
  • Беженарь Елена Валерьевна;
  • Коваль Мария Владимировна;
  • Соловей Вера Дмитриевна.

Президент Владимир Зеленский, комментируя пожар в Одессе, заявил, что жертв трагедии может быть больше.

Что происходит на месте пожара сейчас

Деревянные конструкции внутри Одесского колледжа продолжают тлеть, и существует риск обрушения. Из-за этого спасатели пока не могут попасть в здание.

На данный момент каркас здания в удовлетворительном состоянии, однако все внутренние стены могут обрушиться.

На месте происшествия находятся кинологи, которые также не могут начать работу.

Разбирать здание вручную опасно, потому для проведения спасательно-поисковых работ будут использовать специальный кран.

  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
Пожар в Одессе: что сейчас на месте колледжа / 4 фотографии

К Одесскому колледжу уже прибыла спасательная бригада из Киева. Сейчас спасатели поднимаются на крышу здания, чтобы потом спуститься внутрь и искать выживших.

Версии причин пожара и реакция власти

Начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех заявил, что сейчас правоохранители рассматривают две версии возникновения пожара в Одессе.

Первая версия говорит о возможной неисправной электропроводке, вторая – умышленном поджоге.

5 и 6 декабря в Одессе объявили траур. Председатель Одесского облсовета Сергей Паращенко уже заявил, что всем пострадавшим во время пожара в Одессе выделят материальную помощь, однако пока ее размер неизвестен.

Факты ICTV также собрали всю известную информацию о студентке Ксении Бабенко, которая погибла во время пожара в Одессе.

Фото: ГСЧС, Максим Куций

Видео: MNS GOV.UA

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