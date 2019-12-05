4 декабря около 10.00 в Одессе вспыхнул пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.
Факты ICTV собрали всю известную информацию о возможных причинах пожара в Одессе, пострадавших и том, что происходит на месте трагедии сейчас.
Что случилось
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 начался 4 декабря около 10.00. Возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного здания.
Изначально площадь пожара оценивали в 700 кв. м, однако через несколько часов она возросла до 2 тыс. кв. м. На тот момент на месте происшествия уже работали пожарные.
Всего в колледже Одессы учились и работали около 400 человек, однако из здания эвакуировали всего 40 человек.
Пожар удалось локализовать лишь в 14.18, но его площадь на тот момент уже увеличилась до 4 тыс. кв. м. Потушили его приблизительно в 19.30, после чего начался поиск тел погибших.
Из-за пожара у здания также обрушилась крыша и рухнула арка.
Сколько пострадавших и пропавших
По официальным данным, во время пожара в Одессе пострадали 29 человек.
На данный момент список пострадавших выглядит следующим образом:
- Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г. р.;
- Савельева Юлия Васильевна, 2002 г. р.;
- Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г. р.;
- Куртеева Мария Игоревна, 2003 г. р.;
- Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г. р.;
- Бац Анна Сергеевна, 2003 г. р.;
- Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г. р.;
- Дроняк Ирина Петровна, 2004 г. р.;
- Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г. р.;
- Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г. р.;
- Владимирова Виктория Юрьевна;
- Тарас Екатерина Олеговна, 2002 г. р;
- Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет;
- Шатохин Сергей Николаевич, 43 года;
- Щербаков Артем Иванович, 1984 г. р.;
- Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет;
- Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет;
- Самойлов Станислав Павлович, 1981 г. р.;
- Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г. р.;
- Базга Александр Петрович, 41 год;
- Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г. р.;
- Белинская Руслана Витальевна, 2001 г. р.;
- Винарчук Елена Руслановна, 2002 г. р.;
- Савельева Ирина Владимировна, 18 лет;
- Попова Наталья Петровна, 68 лет;
- Кубко Ирина Васильевна, 54 года;
- Морозюк Вадим Викторович, 1991 г. р.;
- Лозовская Любовь Флориановна, 2002 г. р.
По последней информации, четверо пострадавших от пожара в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.
Также известно, что в результате пожара в колледже на Троицкой погибла 17-летняя студентка Ксения Бабенко.
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Кроме того, пропавшими без вести считаются 15 человек. Это – студенты Одесского колледжа и ученые Института морской биологии НАН Украины.
На данный момент без вести пропавшими считаются:
- Маркина Юлия Михайловна;
- Чугунник Людмила Михайловна;
- Трофимчук Кирилл Игоревич;
- Пяточкина Екатерина;
- Никос Руслан;
- Катышевская Вероника Дмитриевна;
- Перчик Ирина Васильевна;
- Тарасова Наталья Васильевна;
- Третьякова Наталья Алексеевна;
- Бортюк Анна Леонидовна;
- Александров Борис Георгиевич;
- Иванович Галина Валентиновна;
- Беженарь Елена Валерьевна;
- Коваль Мария Владимировна;
- Соловей Вера Дмитриевна.
Президент Владимир Зеленский, комментируя пожар в Одессе, заявил, что жертв трагедии может быть больше.
Что происходит на месте пожара сейчас
Деревянные конструкции внутри Одесского колледжа продолжают тлеть, и существует риск обрушения. Из-за этого спасатели пока не могут попасть в здание.
На данный момент каркас здания в удовлетворительном состоянии, однако все внутренние стены могут обрушиться.
На месте происшествия находятся кинологи, которые также не могут начать работу.
Разбирать здание вручную опасно, потому для проведения спасательно-поисковых работ будут использовать специальный кран.
К Одесскому колледжу уже прибыла спасательная бригада из Киева. Сейчас спасатели поднимаются на крышу здания, чтобы потом спуститься внутрь и искать выживших.
Версии причин пожара и реакция власти
Начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех заявил, что сейчас правоохранители рассматривают две версии возникновения пожара в Одессе.
Первая версия говорит о возможной неисправной электропроводке, вторая – умышленном поджоге.
5 и 6 декабря в Одессе объявили траур. Председатель Одесского облсовета Сергей Паращенко уже заявил, что всем пострадавшим во время пожара в Одессе выделят материальную помощь, однако пока ее размер неизвестен.
Факты ICTV также собрали всю известную информацию о студентке Ксении Бабенко, которая погибла во время пожара в Одессе.
Фото: ГСЧС, Максим Куций
Видео: MNS GOV.UA