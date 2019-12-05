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Факты / Происшествия

Что известно о Ксении Бабенко – погибшей студентке одесского колледжа

Во время пожара в Одессе погибла 17-летняя Ксения Бабенко. Что о ней известно – читайте на Фактах ICTV.

Пожежа в Одесі

Ксении Бабенко было 17 лет. Местные СМИ сообщают, что в 2018 году закончила девятый класс школы в селе Новониколаевка.

После этого она поступила в Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Также СМИ, со ссылкой на родственников девочки сообщили, что в 2015 году, учась в шестом классе, девочка она заняла одно из призовых мест в конкурсе Лучший дневник.

Во время пожара в колледже Ксения Бабенко выпрыгнула из окна здания. В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Через некоторое время она умерла.

Читайте: Пожар в Одессе: полиция допускает поджог и назвала возможные причины.

Напомним, всего после пожара в одесском колледже в больницах находятся 29 человек, в том числе семеро пожарных. 15 человек пропали без вести.

Спасатели уже начали разбирать завалы.

Источник: Бессарабия Inform

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