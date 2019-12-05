4 грудня близько 10.00 в Одесі спалахнула пожежа в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25.

Факти ICTV зібрали всю відому інформацію про можливі причини пожежі в Одесі, постраждалих і те, що відбувається на місці трагедії зараз.

Що трапилося

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 розпочалася 4 грудня близько 10.00. Займання сталося на третьому поверсі шестиповерхового будинку.

Спочатку площу пожежі оцінювали у 700 кв. м, однак через кілька годин вона зросла до 2 тис. кв. м. На той момент на місці події вже працювали пожежники.

Всього у коледжі Одеси вчилися і працювали близько 400 осіб, проте з будівлі евакуювали всього 40 осіб.

Пожежу вдалося локалізувати лише о 14.18, але її площа на той момент вже збільшилася до 4 тис. кв. м. Загасили її приблизно о 19.30, після чого почався пошук тіл загиблих.

Через пожежу у будівлі також обвалився дах і впала арка.

Скільки постраждалих і зниклих

За офіційними даними, під час пожежі в Одесі постраждали 29 осіб.

Наразі список постраждалих виглядає так:

Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р. н.;

Савельєва Юлія Василівна, 2002 р. н.;

Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р. н.;

Куртеєва Марія Ігорівна, 2003 р. н.;

Бахчіванжі Олена Василівна, 2003 р. н.;

Бац Анна Сергіївна, 2003 р. н.;

Авдєєнко Анастасія Олександрівна 2003 р. н.;

Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р. н.;

Новицький Юрій Володимирович, 2004 р. н.;

Владимирова Вікторія Юріївна;

Тарас Катерина Олегівна – 2002 р. н;

Глазкова Любов Сергіївна, 58 років;

Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки;

Щербаков Артем Іванович, 1984 р.н.;

Крижанівський Володимир Сергійович;

Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років;

Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р. н.;

Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р. н.;

Базга Олександр Петрович, 41 рік;

Рокіна Олена В’ячеславівна, 2001. р. н.;

Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р. н.;

Винарчук Олена Русланівна, 2002 р. н.;

Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років;

Попова Наталія Петрівна, 68 років;

Кубко Ірина Василівна, 54 роки;

Морозюк Вадим Вікторович, 1991 р. н.;

Лозівська Любов Флоріановна, 2002 р. н.;

За останньою інформацією, четверо постраждалих від пожежі в тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому.

Також відомо, що у результаті пожежі в коледжі на Троїцькій загинула 17-річна студентка Ксенія Бабенко.

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Крім того, зниклими безвісти вважаються 15 осіб. Це – студенти Одеського коледжу і вчені Інституту морської біології НАН України.

Наразі безвісти зниклими вважаються:

Маркіна Юлія Михайлівна;

Чугуннік Людмила Михайлівна;

Трофимчук Кирило Ігорович;

П’яточкіна Катерина;

Нікос Руслан;

Катишевська Вероніка Дмитрівна;

Перчик Ірина Василівна;

Тарасова Наталія Василівна;

Трет’якова Наталя Олексіївна;

Бортюк Анна Леонідівна;

Александров Борис Георгійович;

Іванович Галина Валентинівна;

Беженар Олена Валеріївна;

Коваль Марія Володимирівна;

Соловей Віра Дмитрівна.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи пожежу в Одесі, заявив, що жертв трагедії може бути більше.

Що відбувається на місці пожежі зараз

Дерев’яні конструкції всередині Одеського коледжу продовжують тліти, та існує ризик обвалення. Через це рятувальники наразі не можуть потрапити до будівлі.

Наразі каркас будівлі у задовільному стані, однак всі внутрішні стіни можуть обвалитися.

На місці події перебувають кінологи, які також не можуть розпочати роботу.

Розбирати будівлю вручну небезпечно, тому для проведення рятувально-пошукових робіт використовуватимуть спеціальний кран.















Пожежа в Одесі: що зараз на місці коледжу / 4 фотографии

До Одеського коледжу вже прибула рятувальна бригада з Києва. Зараз рятувальники піднімаються на дах будівлі, щоб потім спуститися всередину і шукати вцілілих.

Версії причин пожежі і реакція влади

Начальник Нацполіції в Одеській області Олег Бех заявив, що зараз правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожежі в Одесі.

Перша версія говорить про можливу несправну електропроводку, друга – навмисний підпал.

5 і 6 грудня в Одесі оголосили траур. Голова Одеської облради Сергій Паращенко вже заявив, що всім постраждалим під час пожежі в Одесі виділять матеріальну допомогу, однак поки її розмір невідомий.

Факти ICTV також зібрали всю відому інформацію про студентку Ксенію Бабенко, яка загинула під час пожежі в Одесі.

Фото: ДСНС, Максим Куций

Відео: MNS GOV.UA