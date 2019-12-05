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Факти / Надзвичайні події

Що відомо про Ксенію Бабенко – загиблу студентку одеського коледжу

Під час пожежі в Одесі загинула 17-річна Ксенія Бабенко. Що про неї відомо – читайте на Фактах ICTV.

Пожежа в Одесі

Ксенії Бабенко було 17 років. Місцеві ЗМІ повідомляють, що у 2018 році закінчила дев’ятий клас школи у селі Новомиколаївка.

Згодом вона вступила до Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Також ЗМІ, з посиланням на родичів дівчинки повідомили, що в 2015 році, навчаюсь у шостому класі, вона зайняла одне з призових місць у конкурсі Кращий щоденник.

Під час пожежі в коледжі Ксенія Бабенко вистрибнула з вікна будівлі. До лікарні її доставили у вкрай важкому стані. Через деякий час вона померла.

Читайте: Пожежа в Одесі: поліція допускає підпал і назвала ймовірні причини.

Нагадаємо, всього після пожежі в одеському коледжі в лікарнях перебувають 29 осіб, зокрема семеро пожежників. 15 людей зникли безвісти.

Рятувальники вже почали розбирати завали.

Джерело: Бессарабія Inform

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