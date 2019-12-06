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Факты / Происшествия

Пожар в Одессе: последние новости и происходит на Троицкой сейчас

Спасателям удалось разобрать около 200 кв. м завалов Одесского колледжа, однако никого из без вести пропавших не нашли.

Пожежа в Одесі

После пожара в Одессе спасатели всю ночь разбирали завалы колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

За это время им не удалось найти никого из тех, кто числится без вести пропавшим. Всего разобрали около 200 кв. м завалов.

– По состоянию на 7.00 6 декабря открытый огонь не наблюдается. Проводятся поисково-спасательные работы и работы по тушению отдельных очагов тления конструкций здания, – сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Вечером 5 декабря спасатели нашли тело погибшего человека под обломками здания. Судьба 13 человек все еще остается неизвестной.

На месте происшествия продолжают работу около 100 сотрудников ГСЧС.

К слову, в мэрии Одессы сообщили, что поисково-спасательная операция в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса будет длиться круглосуточно.

Источники: ГСЧС, Думская

Фото: ГСЧС

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