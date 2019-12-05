В Одессе после пожара в колледже спасатели круглосуточно будут проводить поисково-спасательную операцию.

Мэрия Одессы объявила, что поисково-спасательная операция после ликцвидации огня будет длиться круглосуточно.

– Сейчас расчищают с двух сторон: центральная арка и левое крыло. Начали снимать своды балок, грузят и увозят на специальную площадку для дальнейшей экспертизы. В арке был обвал глиняных перекрытий. Убирают вручную и грузят на погрузчик. Краны работают. Территория вся освещена, работы продлятся ночью, – сообщили в пресс-службе.

Основные усилия подразделений спасателей направлены на поиск людей и разбор конструкций. Спасатели срезают элементы конструкций, которые свисают, чтобы устранить опасность для работы личного состава.

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Также начали разбор завала через оконные проемы на уровне первого и второго этажей.

К работам привлечены 37 единиц техники и 170 человек.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 начался 4 декабря около 10.00. Возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного здания.

Изначально площадь пожара оценивали в 700 кв. м, однако через несколько часов она возросла до 2 тыс. кв. м. На тот момент на месте происшествия уже работали пожарные.

Всего в колледже Одессы учились и работали около 400 человек, однако из здания эвакуировали всего 40 человек.

Пожар удалось локализовать лишь в 14.18, но его площадь на тот момент уже увеличилась до 4 тыс. кв. м. Потушили его приблизительно в 19.30, после чего начался поиск тел погибших.