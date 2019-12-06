PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Одесі: останні новини і що відбувається на Троїцькій зараз

Рятувальникам вдалося розібрати близько 200 кв. м завалів Одеського коледжу, проте нікого із зниклих безвісти не знайшли.

Пожежа в Одесі

Після пожежі в Одесі рятувальники всю ніч розбирали завали коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25.

За цей час їм не вдалося знайти нікого з тих, хто вважається зниклими безвісти. Всього розібрали близько 200 кв. м завалів.

– Станом на 7.00 6 грудня відкритого вогню не спостерігається. Проводяться пошуково-рятувальні роботи та роботи з гасіння окремих вогнищ тління конструкцій будівлі, – повідомляє прес-служба ДСНС.

Читайте: Пожежа в Одесі на Троїцькій: двоє загиблих, 32 постраждалих, 13 шукають

Увечері 5 грудня рятувальники знайшли тіло загиблої людини під уламками будівлі. Доля 13 осіб все ще залишається невідомою.

На місці події продовжують роботу близько 100 співробітників ДСНС.

До слова, в мерії Одеси повідомили, що пошуково-рятувальна операція в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу триватиме цілодобово.

Джерела: ДСНС, Думская

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі на Троїцькій: двоє загиблих, 32 постраждалих, 13 шукають
зоряна скалецька
Зйомка у кабінеті гінеколога: Скалецька відреагувала на скандал в Одесі
Рятувальна операція в Одесі триватиме цілодобово
Рятувальна операція в Одесі триватиме цілодобово
Тіло жінки знайшли під завалами коледжу в Одесі – момент потрапив на відео 18+
Тіло жінки знайшли під завалами коледжу в Одесі – момент потрапив на відео 18+
Пожежа в Одесі: що зараз на місці коледжу
Пожежа в Одесі: що зараз на місці коледжу
Владимир Зеленский
Пожежа в Одесі: Зеленський дав два завдання Кабміну
Коледж в Одесі не перевіряли на пожежну безпеку з 2014 – ДСНС
Коледж в Одесі не перевіряли на пожежну безпеку з 2014 – ДСНС
Пожежу в Одесі показали із супутника
Пожежу в Одесі показали із супутника
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка