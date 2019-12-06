Рятувальникам вдалося розібрати близько 200 кв. м завалів Одеського коледжу, проте нікого із зниклих безвісти не знайшли.

Після пожежі в Одесі рятувальники всю ніч розбирали завали коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25.

За цей час їм не вдалося знайти нікого з тих, хто вважається зниклими безвісти. Всього розібрали близько 200 кв. м завалів.

– Станом на 7.00 6 грудня відкритого вогню не спостерігається. Проводяться пошуково-рятувальні роботи та роботи з гасіння окремих вогнищ тління конструкцій будівлі, – повідомляє прес-служба ДСНС.

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Увечері 5 грудня рятувальники знайшли тіло загиблої людини під уламками будівлі. Доля 13 осіб все ще залишається невідомою.

На місці події продовжують роботу близько 100 співробітників ДСНС.

До слова, в мерії Одеси повідомили, що пошуково-рятувальна операція в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу триватиме цілодобово.